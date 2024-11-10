Фанатка заявила, что Леброн Джеймс постоянно смотрел на неё во время матча НБА

После прошедшего на неделе матча НБА регулярного сезона-2024/2025 между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях популярность обрела фанатка, которая всю игру находилась рядом со скамейкой «озёрников» и снимала четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса. Позже фанатка заявила, что Леброн всю игру смотрел на неё.

«На видео перед появлением на арене фанатка сказала: «Одна важная вещь: Леброн Джеймс будет узнавать меня в игре каждый раз». Каждый раз во время съёмки, когда взгляд Леброна падал в сторону фанатки, она ликовала и к концу съёмки заявила, что чувствует себя частью семьи Джеймса», — говорится в статье издания The Sports Rush.

Пользователи социальных сетей заявили, что поведение поклонницы пугает многих и она занимается одним из видов буллинга — сталкингом.

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.