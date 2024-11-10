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Фанатка заявила, что Леброн Джеймс постоянно смотрел на неё во время матча НБА

Фанатка заявила, что Леброн Джеймс постоянно смотрел на неё во время матча НБА
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После прошедшего на неделе матча НБА регулярного сезона-2024/2025 между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях популярность обрела фанатка, которая всю игру находилась рядом со скамейкой «озёрников» и снимала четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса. Позже фанатка заявила, что Леброн всю игру смотрел на неё.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура

«На видео перед появлением на арене фанатка сказала: «Одна важная вещь: Леброн Джеймс будет узнавать меня в игре каждый раз». Каждый раз во время съёмки, когда взгляд Леброна падал в сторону фанатки, она ликовала и к концу съёмки заявила, что чувствует себя частью семьи Джеймса», — говорится в статье издания The Sports Rush.

Пользователи социальных сетей заявили, что поведение поклонницы пугает многих и она занимается одним из видов буллинга — сталкингом.

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.
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