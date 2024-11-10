Член Зала славы затронул значимость Майкла Джордана и Коби Брайанта в истории НБА

Прославленный игрок «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 1975 года и член Зала славы Рик Бэрри заявил, что четырёхкратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант является вторым после легендарного Майкла Джордана.

«Майкл Джордан был величайшим атакующим защитником своего времени. В этом нет никаких сомнений, и он до сих пор считается одним из величайших защитников всех времён! Но дело в том, что просто сравните его с течением времени.

Коби был великолепен, но он играл, когда ещё выступал Майкл, поэтому Брайант будет играть вторую скрипку после Джордана. Но я люблю Коби и являюсь одним из его самых больших поклонников», — приводит слова Бэрри Sportskeeda.