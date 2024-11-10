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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над МБА-МАИ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над МБА-МАИ
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Главный тренер баскетбольного клуба «Енисей» Йовица Арсич дал комментарий после трудовой победы своей команды над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ со счётом 78:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
78 : 76
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Сандерс - 15, Загретдинов - 11, Сонько - 10, Герасимов - 10, Долинин - 9, Балашов - 8, Одиноков - 6, Близнюк - 5, Степанович - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель
МБА-МАИ: Трушкин - 29, Зубков - 21, Коновалов - 8, Касаткин - 7, Исмаилов - 5, Барашков - 3, Певнев - 3, Минченко, Шейко, Личутин, Покинко, Огарков

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, их бешеная поддержка на протяжении всего матча сыграла огромную роль, мы сумели додавить благодаря их энергии. Я бы хотел поздравить обе команды с энергией и борьбой, которую они сегодня показали на площадке. Возможно, качество самого баскетбола было не самым высоким, но, думаю, все, кто смотрел эту игру, остались довольными.

Перед началом игры мы говорили о большом арсенале у больших игроков МБА-МАИ – Зубкова и Трушкина. В начале первой и третьей четвертях мы теряли концентрацию, из-за чего не получалось сдержать их лидеров, что дало возможность сопернику найти много открытых бросков и набрать много очков.

20 минут между началом первой и третьей четверти были хорошие. Когда мы уходили вперёд по счёту, у нас были возможности сохранить этот отрыв, если бы мы не теряли концентрацию, и сделать концовку менее нервной, но победа есть победа», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

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