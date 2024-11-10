«Локомотив-Кубань» закрыл серию поражений разгромной победой над «Астаной»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанский БК «Астана» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 93:59 (13:15, 32:13, 20:19, 28:12). Этой победой краснодарцы закрыли серию из трёх подряд поражений.

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал Всеволод Ищенко. Своей команде он принёс 15 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и пять результативных передач. В составе «Астаны» чаще всех отметился Дэниэл Утоми. На его счету 15 очков, пять подборов и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 13 ноября и начнётся в 19:00 мск.«Локомотив-Кубань» в следующем туре проведёт выездной матч в Красноярске с местным «Енисеем». Матч состоится 13 ноября и начнётся в 15:00 мск.