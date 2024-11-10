Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал обидное поражение от «Енисея»

Главный тренер московской баскетбольной команды МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал досадное поражение от красноярского «Енисея» в рамках Единой лиги.

«Обидное поражение, но, с другой стороны, оно где-то закономерное, потому что настолько отвратительно играть в нападении в концовке нельзя. Когда важен каждый мяч, каждое владение, мы делаем три потери и мажем три-четыре открытых броска. Очень сложно выигрывать только за счёт защиты. Есть умение играть в концовках, молодые игроки должны уже адаптироваться и помогать», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 10 ноября, в Красноярске МБА-МАИ на выезде уступила местному «Енисею» со счётом 76:78. За несколько секунд до финальной сирены в решающей атаке Сергей Балашов принёс хозяевам площадки трудовую победу.