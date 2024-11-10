«Пари Нижний Новгород» расторг контракт с американским игроком

28-летний американский игрок Джейкинан Гант, выступающий на позиции тяжёлого форварда, покинул клуб Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Клуб воспользовался опцией досрочного расторжения контракта. В сезоне-2024/2025 Джейкинан принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги, в среднем набирая 5,0 очка, делая 2,6 подбора, 0,8 перехвата, 0,2 передачи за 14,5 минуты игрового времени.

Контракт с Гантом был подписан в межсезонье. В прошлом сезоне Джейкинан выступал за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. В чемпионате Израиля форвард был одним из лидеров команды. В 30 матчах в среднем он набирал 15,7 очка, делал 6,0 подбора, а также отдавал 1,2 передачи и делал 1,3 блок-шота.