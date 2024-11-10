«Зенит» продлил свою серию до шести побед, обыграв «Автодор» в Единой лиге

10 ноября в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Автодор» и петербургский «Зенит». Саратовские баскетболисты уступили «Зениту» со счётом 84:88 (20:34; 25:16; 16:21; 23:17). «Автодор» по ходу встречи отыграл 15 очков отставания.

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал Калеб Агада, оформивший по ходу встречи дабл-дабл — 19 очков, 10 передач и семь подборов, а также пять перехватов.

У «Зенита» отличился Дуэйн Бэйкон, который набрал в матче 25 очков, семь подборов, две передачи и один перехват. По 14 очков на свой счёт записали Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс.