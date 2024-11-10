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«Зенит» продлил свою серию до шести побед, обыграв «Автодор» в Единой лиге

«Зенит» продлил свою серию до шести побед, обыграв «Автодор» в Единой лиге
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10 ноября в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Автодор» и петербургский «Зенит». Саратовские баскетболисты уступили «Зениту» со счётом 84:88 (20:34; 25:16; 16:21; 23:17). «Автодор» по ходу встречи отыграл 15 очков отставания.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Агада - 19, Халдеев - 17, Кантер - 14, Джонс - 13, Беслач - 11, Кроуфорд - 6, Петенев - 4, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов, Цыбиков, Сычков
Зенит: Бэйкон - 25, Мун - 14, Пойтресс - 14, Спеллмен - 11, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Карасёв - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Рыжов, Вольхин

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал Калеб Агада, оформивший по ходу встречи дабл-дабл — 19 очков, 10 передач и семь подборов, а также пять перехватов.

У «Зенита» отличился Дуэйн Бэйкон, который набрал в матче 25 очков, семь подборов, две передачи и один перехват. По 14 очков на свой счёт записали Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс.

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