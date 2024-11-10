«Уралмаш» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 81:69 (18:13, 20:15, 29:21, 14:20) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джонни О'Брайант. На его счету 20 очков, а также восемь подборов. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 14 очков, сделал два подбора и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» 13 ноября примет дома ЦСКА. «Самара» 14 ноября сыграет дома с УНИКСом.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.