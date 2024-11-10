Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш – Самара, результат матча 10 ноября 2024, счет 81:69, Единая лига

«Уралмаш» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 81:69 (18:13, 20:15, 29:21, 14:20) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 69
Самара
Самарская область
Уралмаш: О'Брайант - 20, Мартин - 17, Даглас - 16, Нэльсон - 10, Зайцев - 9, Новиков - 5, Писклов - 4, Акрамов, Ивлев, Белянков, Балашов, Михеев
Самара: Адамс - 14, Далтон - 10, Харрелл - 10, Сопин - 9, Гудумак - 7, Карданахишвили - 7, Попов - 7, Пынько - 5, Брукс, Амосов, Чикарев

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Джонни О'Брайант. На его счету 20 очков, а также восемь подборов. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 14 очков, сделал два подбора и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» 13 ноября примет дома ЦСКА. «Самара» 14 ноября сыграет дома с УНИКСом.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Материалы по теме
«Зенит» продлил свою серию до шести побед, обыграв «Автодор» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android