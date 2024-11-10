Четырёхкратный чемпион НБА: Стефен Карри действительно похож на Иисуса Христа

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказался в адрес своего бывшего одноклубника и разыгрывающего защитника Стефена Карри.

«Этот парень действительно похож на Иисуса Христа. Не хочу показаться богохульником. Он живёт ровно так, как демонстрирует себя окружающим», — приводит слова Игуодалы портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем матче калифорнийский клуб «Голден Стэйт Уорриорз» разделил площадку с «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 136:117 в пользу «Кавальерс». Карри по ходу матча набрал 12 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи.