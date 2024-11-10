Тренер «Локо» Ведищев высказался о закрытии проигрышной серии команды

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а котором его команда обыграла «Астану» со счётом 93:59, тем самым закрыв серию из трёх поражений.

«Я доволен тем, что мы выиграли. После трёх поражений нам было очень важно победить. Начали не очень удачно, но потом стали играть более командно и умно. Это позволило нам добиться нужного результата», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 13 ноября сыграет в Красноярске с «Енисеем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).