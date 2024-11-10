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Тренер «Локо» Ведищев высказался о закрытии проигрышной серии команды

Тренер «Локо» Ведищев высказался о закрытии проигрышной серии команды
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а котором его команда обыграла «Астану» со счётом 93:59, тем самым закрыв серию из трёх поражений.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
59 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко

«Я доволен тем, что мы выиграли. После трёх поражений нам было очень важно победить. Начали не очень удачно, но потом стали играть более командно и умно. Это позволило нам добиться нужного результата», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 13 ноября сыграет в Красноярске с «Енисеем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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