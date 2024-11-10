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Хавьер Паскуаль объяснил, что не получилось у «Зенита» в матче с «Автодором»

Хавьер Паскуаль объяснил, что не получилось у «Зенита» в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, что не получалось у его команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а котором она обыграла «Автодор» со счётом 88:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Агада - 19, Халдеев - 17, Кантер - 14, Джонс - 13, Беслач - 11, Кроуфорд - 6, Петенев - 4, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов, Цыбиков, Сычков
Зенит: Бэйкон - 25, Мун - 14, Пойтресс - 14, Спеллмен - 11, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Карасёв - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Рыжов, Вольхин

«Автодор» проделывает отличную работу. Мы знали, на что способны наши соперники. Сегодня у нас многое не получалось. В нападении мы действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать. Мы не забирали подборы и позволили хозяевам набрать много очков второго шанса, а также пропустили много проходов один на один. Рады, что нам удалось добиться победы, это главное», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 14 ноября сыграет в Москве с МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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