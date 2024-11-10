Хавьер Паскуаль объяснил, что не получилось у «Зенита» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, что не получалось у его команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а котором она обыграла «Автодор» со счётом 88:84.

«Автодор» проделывает отличную работу. Мы знали, на что способны наши соперники. Сегодня у нас многое не получалось. В нападении мы действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать. Мы не забирали подборы и позволили хозяевам набрать много очков второго шанса, а также пропустили много проходов один на один. Рады, что нам удалось добиться победы, это главное», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 14 ноября сыграет в Москве с МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).