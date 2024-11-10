Игрок «Лейкерс»: Бронни отличный баскетболист. Критика в его адрес несправедлива

23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари, который не был задрафтован, встал на защиту своего бывшего одноклубника, а ныне игрока клуба G-лиги «Саут-Бэй Лейкерс» Бронни Джеймса.

«Я был просто счастлив видеть, как Бронни вышел и показал миру, что он может играть. Он отличный игрок. Критика в его адрес несправедлива», — приводит слова Оливари портал The Sports Rush.

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года и был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером. В четырёх матчах НБА, в которых Бронни принял участие, в среднем он набирал одно очко, совершал 0,3 подбора и отдавал 0,5 передачи.