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Трей Янг выразил недовольство плотным игровым графиком «Хоукс»

Трей Янг выразил недовольство плотным игровым графиком «Хоукс»
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг высказал разочарование плотным графиком игр его команды в начале сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. В ночь с 9 на 10 ноября в рамках регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» уступила «Чикаго Буллз» со счётом 113:125. Янг считает, что усталость сыграла свою роль в этом поражении.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Капела - 20, Рисашер - 17, Дэниэлс - 16, Янг - 14, Оконгву - 8, Мэтьюз - 8, Нэнс - 6, Уоллес - 4, Бафкин, Гуйе, Родди
Чикаго Буллз: Досунму - 19, Уайт - 18, Лавин - 18, Вучевич - 18, Гидди - 13, Смит - 10, Филлипс - 10, Уильямс - 10, Терри - 9, Картер, Бузелис, Хортон-Такер, Дуарте

«Не знаю, насколько это связано с командной работой, но я думаю, что это сильно связано с нашим игровым графиком. За последние три недели у нас было три сдвоенных матча. Никто не будет нас жалеть, мы просто должны это пережить. И это не было так, что мы играем два матча подряд дома — это были и домашние, и выездные матчи. Эти поездки и всё такое… Нам нужно пережить это трудное время и жёсткий график, и нам нужны здоровые парни», — сказал Янг на пресс-конференции после матча.

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