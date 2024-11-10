Трей Янг выразил недовольство плотным игровым графиком «Хоукс»

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг высказал разочарование плотным графиком игр его команды в начале сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. В ночь с 9 на 10 ноября в рамках регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» уступила «Чикаго Буллз» со счётом 113:125. Янг считает, что усталость сыграла свою роль в этом поражении.

«Не знаю, насколько это связано с командной работой, но я думаю, что это сильно связано с нашим игровым графиком. За последние три недели у нас было три сдвоенных матча. Никто не будет нас жалеть, мы просто должны это пережить. И это не было так, что мы играем два матча подряд дома — это были и домашние, и выездные матчи. Эти поездки и всё такое… Нам нужно пережить это трудное время и жёсткий график, и нам нужны здоровые парни», — сказал Янг на пресс-конференции после матча.