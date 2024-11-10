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Единая лига: результаты матчей 10 ноября

Единая лига: результаты матчей 10 ноября
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Сегодня, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты матчей 10 ноября:

«Енисей» — МБА-МАИ — 78:76;
«Астана» — «Локомотив-Кубань» — 59:93;
«Автодор» — «Зенит» — 84:88;
«Уралмаш» — «Самара» — 81:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
78 : 76
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Сандерс - 15, Загретдинов - 11, Сонько - 10, Герасимов - 10, Долинин - 9, Балашов - 8, Одиноков - 6, Близнюк - 5, Степанович - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель
МБА-МАИ: Трушкин - 29, Зубков - 21, Коновалов - 8, Касаткин - 7, Исмаилов - 5, Барашков - 3, Певнев - 3, Минченко, Шейко, Личутин, Покинко, Огарков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
59 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Утоми - 15, Щербак - 12, Походяев - 10, Смит - 8, Оразбеков - 7, Сарсенгалиев - 3, Мурзагалиев - 2, Майдекин - 2, Десятников, Айткали, Исаенко
Локомотив-Кубань: Ищенко - 15, Миллер - 12, Узинский - 11, Джонсон - 9, Елатонцев - 9, Емченко - 9, Ведищев - 8, Кливленд - 5, Уэйли - 5, Темиров - 4, Мартюк - 4, Квитковских - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Агада - 19, Халдеев - 17, Кантер - 14, Джонс - 13, Беслач - 11, Кроуфорд - 6, Петенев - 4, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов, Цыбиков, Сычков
Зенит: Бэйкон - 25, Мун - 14, Пойтресс - 14, Спеллмен - 11, Хантер - 6, Фрейзер - 5, Карасёв - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Рыжов, Вольхин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 69
Самара
Самарская область
Уралмаш: О'Брайант - 20, Мартин - 17, Даглас - 16, Нэльсон - 10, Зайцев - 9, Новиков - 5, Писклов - 4, Акрамов, Ивлев, Белянков, Балашов, Михеев
Самара: Адамс - 14, Далтон - 10, Харрелл - 10, Сопин - 9, Гудумак - 7, Карданахишвили - 7, Попов - 7, Пынько - 5, Брукс, Амосов, Чикарев

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед, три поражения).

Турнирная таблица. Единая лига
Календарь. Единая лига
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