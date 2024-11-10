Единая лига: результаты матчей 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты матчей 10 ноября:

«Енисей» — МБА-МАИ — 78:76;

«Астана» — «Локомотив-Кубань» — 59:93;

«Автодор» — «Зенит» — 84:88;

«Уралмаш» — «Самара» — 81:69.

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (11 побед, одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед, два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед, три поражения).