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Самый молодой скаут НБА покинул «Лейкерс», чтобы возглавить турецкий клуб

Самый молодой скаут НБА покинул «Лейкерс», чтобы возглавить турецкий клуб
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Кан Пелистер, самый молодой штатный скаут в истории НБА, оставил свою должность в «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы стать генеральным директором турецкого клуба «Маниса Баскет», который играет в баскетбольной Лиге чемпионов. Об этом сообщает известный журналист ESPN Дэйв Макменамин.

«Кан Пелистер, нанятый «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2017 году в возрасте 19 лет на должность скаута в Стамбуле, покидает организацию, чтобы стать генеральным директором клуба турецкой Суперлиги «Маниса Баскет». Он искал в Турции игроков для НБА и NCAA.

Пелистер планирует привлекать в свой новый клуб американские таланты, стремящиеся пробиться в Евролигу или вернуться в НБА», — написал Макменамин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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