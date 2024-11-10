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Найджел Хэйс-Дэвис: в Европе игра в баскетбол не доставляет удовольствия

Найджел Хэйс-Дэвис: в Европе игра в баскетбол не доставляет удовольствия
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поделился мыслями о разнице между европейским и американским баскетболом.

«[Во время выступлений в НБА] Самые невероятное моменты были тогда, когда я сидел на скамейке запасных. Помню, писал сообщения маме и друзьям. В Европе всегда витает в воздухе гнев. Ты сидишь рядом с парнями, они кричат, поскольку кто-то успешно забросил мяч, и все злятся. Я заново открыл и обнаружил для себя радость от игры в баскетбол [когда помогал сборной США готовиться к Олимпиаде в Париже], о которой не знал или забыл с тех пор, как приехал в Европу. В Европе игра в баскетбол не приносит радости и удовольствия», — приводит слова Хэйс-Дэвиса портал Eurohoops.

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