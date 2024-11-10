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Экс-тренер НБА уколол Бронни Джеймса после его дебюта в G-лиге

Экс-тренер НБА уколол Бронни Джеймса после его дебюта в G-лиге
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Известный тренер, член Зала славы Джордж Карл критически высказался о Бронни Джеймсе, сыне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня, 10 ноября, дебютировал в G-Лиге (Лига развития Национальной баскетбольной ассоциации) в составе фарм-клуба «озёрников». Бронни провёл на поле более 30 минут, но набрал всего шесть очков, реализовав 2 из 10 бросков с игры и не забив ни одного из пяти 3-очковых бросков. Карл саркастически ответил на сообщение портала Legion Hoops, в котором отображена статистика Джеймса-младшего в этом матче.

«Legion Hoops пытается создать новость, показывая, что Бронни плохой, как все и так знали? Это не новость», — написал Карл на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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Бронни Джеймс дебютировал в G-Лиге. Сын Леброна реализовал 22% бросков и совершил 5 потерь
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