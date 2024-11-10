Главный тренер «Панатинаикоса» Атаман был госпитализирован после победы своих подопечных

Главный тренер «Панатинаикоса» турок Эргин Атаман был госпитализирован в больницу на медицинское обследование из-за плохого самочувствия после того, как его подопечные победили «Перистери» со счётом 104:68 в рамках чемпионата Греции. Об этом сообщает портал Basket News со ссылкой на пресс-службу команды.

Эргину Атаману 58 лет. Пост главного тренера «Панатинаикоса» турецкий специалист занял в 2023 году. Атаман является трёхкратным чемпионом Евролиги (2021, 2022, 2024). За время своей профессиональной деятельности Эргин тренировал такие клубы, как «Бешикташ», «Галатасарай», «Анадолу Эфес», «Фортитудо» и прочие.