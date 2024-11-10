Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Панатинаикоса» Атаман был госпитализирован после победы своих подопечных

Главный тренер «Панатинаикоса» Атаман был госпитализирован после победы своих подопечных
Комментарии

Главный тренер «Панатинаикоса» турок Эргин Атаман был госпитализирован в больницу на медицинское обследование из-за плохого самочувствия после того, как его подопечные победили «Перистери» со счётом 104:68 в рамках чемпионата Греции. Об этом сообщает портал Basket News со ссылкой на пресс-службу команды.

Эргину Атаману 58 лет. Пост главного тренера «Панатинаикоса» турецкий специалист занял в 2023 году. Атаман является трёхкратным чемпионом Евролиги (2021, 2022, 2024). За время своей профессиональной деятельности Эргин тренировал такие клубы, как «Бешикташ», «Галатасарай», «Анадолу Эфес», «Фортитудо» и прочие.

Материалы по теме
Тренер чемпионов Евролиги бросает тень на НБА. «Бостон» — властитель мира?
Тренер чемпионов Евролиги бросает тень на НБА. «Бостон» — властитель мира?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android