Карл-Энтони Таунс: большой фанат Кармело Энтони. Он был неотъемлемой частью моего детства

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс рассказал, что является поклонником 10-кратного участника Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони.

«Я большой поклонник Кармело Энтони. Мело был неотъемлемой частью моего детства. Если бы у меня была такая карьера, как у него, то был бы очень, очень рад тому, что смог приблизиться к одному из величайших игроков всех времён. Было круто видеть Мело на площадке и играть против него. Но, как ни странно, выступать в «Никс» вместе с ним, одним из величайших игроков всех времён — это довольно круто», — приводит слова Таунса портал Hoopshype.