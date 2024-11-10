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Представители Майкла Джордана опровергли, что легенда НБА поддержал Дональда Трампа

Представители Майкла Джордана опровергли, что легенда НБА поддержал Дональда Трампа
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Представители Майкла Джордана опровергли сообщения, что легенда Национальной баскетбольной ассоциации, совладелец гоночной команды серии NASCAR 23XI, поддерживал Дональда Трампа на президентских выборах США.

В преддверии состоявшихся на прошлой неделе президентских выборов на одном из аккаунтов в социальной сети X (ранее Twitter) появилось сообщение, в котором утверждалось, что Майкл Джордан поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это последовало за новостью, что звезда НБА Леброн Джеймс поддержал Камалу Харрис.

Однако после выборов представители Джордана подтвердили изданию The Independent, что Майкл отказался поддерживать какого-либо кандидата.

«Утверждения о том, что Майкл Джордан поддержал кого-то на президентских выборах, абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в заявлении представителя Джордана.

Сегодня, 10 ноября, состоится финальная гонка NASCAR сезона-2024, в которой гонщик 23XI Тайлер Реддик поборется за чемпионский титул.

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