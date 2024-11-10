Инсайдер сообщил, в каком случае Яннис Адетокунбо примет участие в сделке по обмену

Известный инсайдер Марк Стейн в своё блоге сообщил, в каком случае тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо примет участие в сделке по обмену с другими командами.

«Ни одна из команд-соперников не ожидает, что «Бакс», даже при старте с рекордом 2-7, проявят готовность обсуждать участие Янниса Адетокунбо в сделку по обмену на раннем этапе сезона. В 29 других офисах совершенно ясно понимают, что Адетокунбо будет доступен для обмена только в том случае, если он сам этого захочет», — написал Стейн в своё блоге marcstein.substack.com.

Напомним, в последнем матче «Милуоки Бакс» уступили «Нью-Йорк Никс» со счётом 94:116. Яннис в ходе матча набрал 24 очка, сделал 12 подборов, а также отдал две передачи.