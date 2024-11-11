Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик отреагировал на ошибки Д'Анджело Расселла в матче с «Сиксерс»

Джей Джей Редик отреагировал на ошибки Д'Анджело Расселла в матче с «Сиксерс»
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал серию ошибок разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла во время матча с «Филадельфией Сиксерс». Игра завершилась со счётом 116:106 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Ривз - 20, Расселл - 18, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Реддиш - 3, Кнехт - 2, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Джеймс, Колоко, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Драммонд - 14, Ябуселе - 14, Мартин - 13, Мартин - 11, Джордж - 9, Убре - 9, Лоури - 5, Джексон - 3, Киньонес - 3, Бона - 3, Даутин - 2, Каунсил - 2, Эмбиид, Гордон

«Я не из тех людей, кто любит эмоционально реагировать и выставлять 19 разных стартовых составов в 25 матчах. Мне потребовалось много времени, чтобы всё обдумать. Откровенно говоря, также потребовалось избавиться от эмоций, поскольку тренер должен соблюдать баланс, пытаясь делать то, что, по его мнению, лучше для команды и тем, чтобы быть чутким к каждому игроку, стараясь максимально использовать их способности», — приводит слова Редика портал Hoopshype.

Материалы по теме
«Настоящий придурок!» Редик и Расселл закусились ещё в 2019-м. Теперь они в одной команде
«Настоящий придурок!» Редик и Расселл закусились ещё в 2019-м. Теперь они в одной команде
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android