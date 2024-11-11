Джей Джей Редик отреагировал на ошибки Д'Анджело Расселла в матче с «Сиксерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал серию ошибок разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла во время матча с «Филадельфией Сиксерс». Игра завершилась со счётом 116:106 в пользу «озёрников».

«Я не из тех людей, кто любит эмоционально реагировать и выставлять 19 разных стартовых составов в 25 матчах. Мне потребовалось много времени, чтобы всё обдумать. Откровенно говоря, также потребовалось избавиться от эмоций, поскольку тренер должен соблюдать баланс, пытаясь делать то, что, по его мнению, лучше для команды и тем, чтобы быть чутким к каждому игроку, стараясь максимально использовать их способности», — приводит слова Редика портал Hoopshype.