«Бостон» обыграл «Милуоки», несмотря на 43 очка Янниса Адетокунбо

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 113:107.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

Лучшим в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 43 очков и 13 подборов.

«Милуоки» потерпел восьмое поражение за последние девять игр. «Бостон» одержал пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Бостон» проведёт матч с «Атлантой Хоукс».

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