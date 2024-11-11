Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки – Бостон, результат матча 11 ноября 2024, счет 107:113, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» обыграл «Милуоки», несмотря на 43 очка Янниса Адетокунбо
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 113:107.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 15, Лиллард - 14, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 7, Лопес - 6, Джексон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Притчард - 18, Холидэй - 15, Уайт - 15, Браун - 14, Хорфорд - 9, Кета - 8, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

Лучшим в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 43 очков и 13 подборов.

«Милуоки» потерпел восьмое поражение за последние девять игр. «Бостон» одержал пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Бостон» проведёт матч с «Атлантой Хоукс».

Материалы по теме
Когда-то миллионер — теперь в наручниках. НБА поддерживает многих, но этот не нуждается
Когда-то миллионер — теперь в наручниках. НБА поддерживает многих, но этот не нуждается
Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Маскот клуба НБА издевается над фанатами соперника после матча

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android