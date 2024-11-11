Дабл-дабл Тайриза Халибёртона помог «Индиане» обыграть «Никс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 132:121.

Самым результативным в составе победителей стал Беннедикт Матурин, который записал в свой актив 38 очков. Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 35 очков и 14 передач.

Лучшую результативность в «Никс» показал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 передач.

В следующем матче «Индиана» сыграет с «Орландо Мэджик», а «Никс» проведёт матч с «Филадельфией Сиксерс».

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