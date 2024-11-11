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Индиана – Никс, результат матча 11 ноября 2024, счет 132:121, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Тайриза Халибёртона помог «Индиане» обыграть «Никс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 132:121.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
132 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Матурин - 38, Халибёртон - 35, Тёрнер - 26, Сиакам - 11, Уокер - 6, Макконнелл - 4, Джексон - 4, Шиппард - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Таунс - 30, Ануноби - 25, Харт - 16, Бриджес - 8, Макбрайд - 7, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти

Самым результативным в составе победителей стал Беннедикт Матурин, который записал в свой актив 38 очков. Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 35 очков и 14 передач.

Лучшую результативность в «Никс» показал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 передач.

В следующем матче «Индиана» сыграет с «Орландо Мэджик», а «Никс» проведёт матч с «Филадельфией Сиксерс».

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