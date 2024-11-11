36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Оклахомой»

В ночь с 10 на 11 ноября мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:116.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские защитники: Стефен Карри, набравший 36 очков, и Де'Энтони Мелтон, на счету которого дабл-дабл.

В составе хозяев самым результативным игроком стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 24 очка и сделавший пять подборов и четыре передачи.

«Оклахома» следующий матч проведёт дома с «Лос-Анджелес Клипперс» 12 ноября. «Голден Стэйт» встретится дома с «Даллас Маверикс» 13 ноября.