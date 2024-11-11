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36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Оклахомой»

36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Оклахомой»
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В ночь с 10 на 11 ноября мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:116.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уоллес - 16, Митчелл - 12, Джо - 10, Уиггинс - 9, Джонс - 4, Карузо - 3, Дженг - 2, Холмгрен, Леонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Куминга - 20, Мелтон - 19, Уиггинс - 18, Хилд - 8, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Андерсон - 6, Муди - 3, Джексон-Дэвис - 2, Подзиемски, Луни, Сантос, Уотерс III

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские защитники: Стефен Карри, набравший 36 очков, и Де'Энтони Мелтон, на счету которого дабл-дабл.

В составе хозяев самым результативным игроком стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 24 очка и сделавший пять подборов и четыре передачи.

«Оклахома» следующий матч проведёт дома с «Лос-Анджелес Клипперс» 12 ноября. «Голден Стэйт» встретится дома с «Даллас Маверикс» 13 ноября.

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