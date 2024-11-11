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«Лейкерс» разгромили «Торонто» в матче НБА, у Леброна Джеймса — второй трипл-дабл подряд

«Лейкерс» разгромили «Торонто» в матче НБА, у Леброна Джеймса — второй трипл-дабл подряд
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В ночь с 10 на 11 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:103.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 16 передач, а также его соотечественник, защитник Остин Ривз, набравший 27 очков, сделавший один подбор и шесть передач. Для Леброна этот матч стал вторым кряду с трипл-даблом. Ранее он оформил его с «Филадельфией».

В составе гостей самыми результативными игроками стали канадский защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 18 очков, семь подборов и четыре передачи, а также его соотечественник — форвард Крис Буше, в активе которого те же 18 очков, пять подборов и три передачи.

«Лейкерс» следующий матч проведёт дома с «Мемфис Гриззлиз» 14 ноября. «Торонто» встретится в гостях с «Милуоки Бакс» 13 ноября.

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Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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