«Лейкерс» разгромили «Торонто» в матче НБА, у Леброна Джеймса — второй трипл-дабл подряд

В ночь с 10 на 11 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:103.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 16 передач, а также его соотечественник, защитник Остин Ривз, набравший 27 очков, сделавший один подбор и шесть передач. Для Леброна этот матч стал вторым кряду с трипл-даблом. Ранее он оформил его с «Филадельфией».

В составе гостей самыми результативными игроками стали канадский защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 18 очков, семь подборов и четыре передачи, а также его соотечественник — форвард Крис Буше, в активе которого те же 18 очков, пять подборов и три передачи.

«Лейкерс» следующий матч проведёт дома с «Мемфис Гриззлиз» 14 ноября. «Торонто» встретится в гостях с «Милуоки Бакс» 13 ноября.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.