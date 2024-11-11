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Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА по трипл-даблам для возрастных игроков

Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА по трипл-даблам для возрастных игроков
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:103.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 14 с игры, 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

Достижение Леброна Джеймса

Достижение Леброна Джеймса

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, кому удалось в двух матчах подряд отметиться трипл-даблом. На данный момент Джеймсу 39 лет 317 дней. До этого в матче с «Филадельфией» форвард отметился 21 очком, 13 передачами и 12 подборами.

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