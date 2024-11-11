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Все результаты игрового дня НБА 11 ноября, турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 11 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 10 на 11 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА. Турнирная таблица
НБА. Регулярный чемпионат. Календарь

Все результаты игрового дня НБА 11 ноября:

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Торонто Рэпторс» – 123:103;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 89:134;

«Денвер Наггетс» – «Даллас Маверикс» – 122:120;

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 118:127 ОТ;

«Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 107:105 ОТ;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:127;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Майами Хит» – 94:95;

«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 121:94;

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 132:121.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
89 : 134
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 20, Бэнтон - 13, Клингэн - 13, Камара - 9, Шарп - 7, Эйтон - 6, Хендерсон - 5, Саймонс - 4, Уильямс - 4, Рупер - 2, Мюррэй - 2, Рит - 2, Уокер - 2, Тибулл, Авдия
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Ларэвиа - 18, Пиппен Мл. - 17, Уэллс - 16, Альдама - 16, Иди - 12, Хафф - 12, Кларк - 9, Каслтон - 4, Кончар - 4, Кеннард - 3, Кавамура - 3
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 18, Портер - 17, Уотсон - 16, Браун - 14, Строутер - 12, Уэстбрук - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Александер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 43, Дончич - 24, Гэффорд - 16, Маршалл - 11, Томпсон - 10, Пауэлл - 7, Динвидди - 5, Харди - 2, Проспер - 2, Гримс, Уильямс, Эдвардс, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 127
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Бил - 28, Букер - 23, Джонс - 22, Окоги - 9, Аллен - 9, О'Нил - 8, Данн - 8, Пламли - 6, Игодаро - 5, Ли, Бол, Нуркич, Моррис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 34, Фокс - 21, Сабонис - 20, Хаертер - 17, Мюррэй - 14, Лайлз - 8, Эллис - 6, Монк - 4, Макдермотт - 3, Маклафлин, Джонс, Джонс, Лень
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 105
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 27, Ябуселе - 20, Джордж - 15, Драммонд - 13, Даутин - 11, Лоури - 8, Убре - 8, Мартин - 5, Мартин - 5, Джексон, Каунсил, Эдвардс, Эмбиид, Гордон, Бона
Шарлотт Хорнетс: Болл - 38, Миллер - 22, Уильямс - 17, Мартин - 7, Манн - 5, Карри - 5, Диабате - 4, Гибсон - 3, Грин - 2, Салон - 2, Смит, Мицич, Роден
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уоллес - 16, Митчелл - 12, Джо - 10, Уиггинс - 9, Джонс - 4, Карузо - 3, Дженг - 2, Холмгрен, Леонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Куминга - 20, Мелтон - 19, Уиггинс - 18, Хилд - 8, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Андерсон - 6, Муди - 3, Джексон-Дэвис - 2, Подзиемски, Луни, Сантос, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
94 : 95
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Рэндл - 17, Рид - 15, Александер-Уолкер - 12, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 7, Конли - 4, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Майами Хит: Хироу - 26, Йович - 15, Розир - 11, Адебайо - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Хайсмит - 7, Лав - 6, Уэр - 4, Ричардсон - 2, Ларссон, Смит, Бёркс, Батлер, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 94
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вагнер - 23, Вагнер - 16, Энтони - 16, Блэк - 12, Да Силва - 11, Битадзе - 10, Ховард - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Харрис - 6, Айзек - 5, Саггс - 5, Хьюстан, Джозеф
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Кулибали - 20, Джордж - 15, Сарр - 11, Валанчюнас - 8, Батлер - 4, Каррингтон - 4, Дэвис - 2, Кисперт - 2, Багли III - 2, Болдуин Мл. - 1, Гилл - 1, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
132 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Матурин - 38, Халибёртон - 35, Тёрнер - 26, Сиакам - 14, Уокер - 6, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Шиппард - 3, Топпин, Нембард, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Таунс - 30, Ануноби - 25, Харт - 16, Бриджес - 8, Макбрайд - 7, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
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