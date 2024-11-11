Все результаты игрового дня НБА 11 ноября, турнирная таблица

В ночь с 10 на 11 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 ноября:

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Торонто Рэпторс» – 123:103;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 89:134;

«Денвер Наггетс» – «Даллас Маверикс» – 122:120;

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 118:127 ОТ;

«Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 107:105 ОТ;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:127;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Майами Хит» – 94:95;

«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 121:94;

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 132:121.

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