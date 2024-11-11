Все результаты игрового дня НБА 11 ноября, турнирная таблица

В ночь с 10 на 11 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 11 ноября:
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Торонто Рэпторс» – 123:103;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 89:134;
«Денвер Наггетс» – «Даллас Маверикс» – 122:120;
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 118:127 ОТ;
«Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 107:105 ОТ;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:127;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Майами Хит» – 94:95;
«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 121:94;
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 132:121.
- 11 ноября 2024
-
09:40
-
09:23
-
08:30
-
08:27
-
08:16
-
06:50
-
03:59
-
02:06
-
00:44
- 10 ноября 2024
-
23:33
-
22:54
-
22:27
-
21:47
-
21:45
-
20:44
-
20:05
-
19:30
-
19:24
-
18:32
-
18:25
-
18:03
-
17:46
-
17:36
-
16:56
-
15:47
-
15:45
-
15:43
-
15:21
-
15:09
-
14:57
-
13:55
-
13:53
-
13:33
-
12:40
-
12:12