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Адетокунбо превзошёл историческое достижение Леброна и Абдул-Джаббара в НБА

Адетокунбо превзошёл историческое достижение Леброна и Абдул-Джаббара в НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» набрал 43 очка, совершил 13 подборов и отдал пять результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMamba, греческий баскетболист превзошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству игр, в которых удавалось набрать по меньшей мере 40 очков, сделать 10 подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 15, Лиллард - 14, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 7, Лопес - 6, Джексон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Притчард - 18, Холидэй - 15, Уайт - 15, Браун - 14, Хорфорд - 9, Кета - 8, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет

Напомним, «Милуоки» потерпел поражение со счётом 107:113. Для игроков «Бакс» этот проигрыш стал восьмым в нынешнем сезоне. Также в их активе две победы.

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