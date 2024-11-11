Адетокунбо превзошёл историческое достижение Леброна и Абдул-Джаббара в НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» набрал 43 очка, совершил 13 подборов и отдал пять результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMamba, греческий баскетболист превзошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству игр, в которых удавалось набрать по меньшей мере 40 очков, сделать 10 подборов и пять передач.

Напомним, «Милуоки» потерпел поражение со счётом 107:113. Для игроков «Бакс» этот проигрыш стал восьмым в нынешнем сезоне. Также в их активе две победы.

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