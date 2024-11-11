Назван показатель Дрэймонда Грина, по которому он уступает лишь Леброну и Йокичу

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин занимает третье место в НБА по количеству матчей, в которых ему удавалось отдать по меньшей мере 10 результативных передач среди игроков, не выступающих на позиции защитника. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

В настоящий момент Грин по этому показателю уступает только лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

Напомним, в недавнем матче с клубом «Оклахома-Сита Тандер» (127:116) Грин набрал восемь очков, сделал четыре подбора и отдал 11 результативных передач.

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