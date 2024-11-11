Лидер «Оклахомы» Чет Холмгрен получил перелом и пропустит примерно два месяца

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен получил перелом правой подвздошной кости бедра и пропустит примерно 8-10 недель. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Холмгрен получил перелом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:127). Игрок неудачно приземлился на ногу после попытки сделать блок-шот лёгкому форварду «Уорриорз» Эндрю Уиггинсу.

В нынешнем сезоне НБА Чет в среднем за матч набирал 16,4 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал две результативные передачи.

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