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Лидер «Оклахомы» Чет Холмгрен получил перелом и пропустит примерно два месяца

Лидер «Оклахомы» Чет Холмгрен получил перелом и пропустит примерно два месяца
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен получил перелом правой подвздошной кости бедра и пропустит примерно 8-10 недель. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уоллес - 16, Митчелл - 12, Джо - 10, Уиггинс - 9, Джонс - 4, Карузо - 3, Дженг - 2, Холмгрен, Леонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Куминга - 20, Мелтон - 19, Уиггинс - 18, Хилд - 8, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Андерсон - 6, Муди - 3, Джексон-Дэвис - 2, Подзиемски, Луни, Сантос, Уотерс III

Холмгрен получил перелом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:127). Игрок неудачно приземлился на ногу после попытки сделать блок-шот лёгкому форварду «Уорриорз» Эндрю Уиггинсу.

В нынешнем сезоне НБА Чет в среднем за матч набирал 16,4 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал две результативные передачи.

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