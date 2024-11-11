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Единая лига представила символическую пятёрку недели, куда вошёл один россиянин

Единая лига представила символическую пятёрку недели, куда вошёл один россиянин
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В ней оказался один россиянин и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);
Ксавьер Мун («Зенит»);
Калеб Агада («Автодор»);
Маркос Найт (УНИКС);
Вячеслав Зайцев («Уралмаш»).

Фото: https://t.me/vtbleague

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и одно поражение. Второе место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед — три поражения).

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