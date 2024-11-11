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Никола Йокич возглавляет список лидеров по трипл-даблам в сезоне-2024/2025 НБА

Никола Йокич возглавляет список лидеров по трипл-даблам в сезоне-2024/2025 НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:120.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 18, Портер - 17, Уотсон - 16, Браун - 14, Строутер - 12, Уэстбрук - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Александер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 43, Дончич - 24, Гэффорд - 16, Маршалл - 11, Томпсон - 10, Пауэлл - 7, Динвидди - 5, Харди - 2, Проспер - 2, Гримс, Уильямс, Эдвардс, Клебер , Моррис

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 37 очков (13 из 21 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые), сделав 18 подборов и 15 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, Йокич в шестой раз за текущий сезон оформил трипл-дабл за матч, занимая первое место по этому показателю. Отметим, что по три трипл-дабла у Леброна Джеймса, Домантаса Сабониса и Кейда Каннингема.

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