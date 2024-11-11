Никола Йокич возглавляет список лидеров по трипл-даблам в сезоне-2024/2025 НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:120.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 37 очков (13 из 21 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые), сделав 18 подборов и 15 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, Йокич в шестой раз за текущий сезон оформил трипл-дабл за матч, занимая первое место по этому показателю. Отметим, что по три трипл-дабла у Леброна Джеймса, Домантаса Сабониса и Кейда Каннингема.