Тейтум резко высказался после того, как Адетокунбо выставил ногу, но судьи не увидели фол

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о судьях, которые не зафиксировали нарушений правил со стороны тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо во время матча их команд в регулярном чемпионате НБА, где «Бостон» победил со счётом 113:107.

В момент выполнения трёхочкового броска Джейсона Яннис выставил ногу, на которую приземлился Тейтум. Судьи посчитали, что грек действовал в рамках правил.

«Определённые эпизоды нельзя оставлять без внимания. Работа судей — защищать игроков на площадке. Я мог бы выбыть примерно на шесть недель. Можно было бы хотя бы посмотреть повтор. В таких ситуациях я просто выхожу из себя. Грустно, что так происходит», — сказал Тейтум после матча.

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