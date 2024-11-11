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Тейтум резко высказался после того, как Адетокунбо выставил ногу, но судьи не увидели фол

Тейтум резко высказался после того, как Адетокунбо выставил ногу, но судьи не увидели фол
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о судьях, которые не зафиксировали нарушений правил со стороны тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо во время матча их команд в регулярном чемпионате НБА, где «Бостон» победил со счётом 113:107.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 15, Лиллард - 14, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 7, Лопес - 6, Джексон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Притчард - 18, Холидэй - 15, Уайт - 15, Браун - 14, Хорфорд - 9, Кета - 8, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет

В момент выполнения трёхочкового броска Джейсона Яннис выставил ногу, на которую приземлился Тейтум. Судьи посчитали, что грек действовал в рамках правил.

«Определённые эпизоды нельзя оставлять без внимания. Работа судей — защищать игроков на площадке. Я мог бы выбыть примерно на шесть недель. Можно было бы хотя бы посмотреть повтор. В таких ситуациях я просто выхожу из себя. Грустно, что так происходит», — сказал Тейтум после матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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