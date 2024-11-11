Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Японский баскетболист оставил фанатов противника в восторге во время матча НБА

Японский баскетболист оставил фанатов противника в восторге во время матча НБА
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 134:89 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
89 : 134
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 20, Бэнтон - 13, Клингэн - 13, Камара - 9, Шарп - 7, Эйтон - 6, Хендерсон - 5, Саймонс - 4, Уильямс - 4, Рупер - 2, Мюррэй - 2, Рит - 2, Уокер - 2, Тибулл, Авдия
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Ларэвиа - 18, Пиппен Мл. - 17, Уэллс - 16, Альдама - 16, Иди - 12, Хафф - 12, Кларк - 9, Каслтон - 4, Кончар - 4, Кеннард - 3, Кавамура - 3

На последней минуте матча 172-сантиметровый японский разыгрывающий «Мемфиса» Юки Кавамура отметился попаданием со средней дистанции с разворотом, на что местная публика отреагировала с восторгом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Сейчас читают:
Возраст — не помеха! Леброн Джеймс раздвигает рамки разумного в НБА
Возраст — не помеха! Леброн Джеймс раздвигает рамки разумного в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android