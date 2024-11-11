Японский баскетболист оставил фанатов противника в восторге во время матча НБА

Сегодня, 11 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 134:89 в пользу гостевой команды.

На последней минуте матча 172-сантиметровый японский разыгрывающий «Мемфиса» Юки Кавамура отметился попаданием со средней дистанции с разворотом, на что местная публика отреагировала с восторгом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.