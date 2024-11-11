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Кайри Ирвинг смазал обидный бросок на лидерство в концовке

Кайри Ирвинг смазал обидный бросок на лидерство в концовке
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг не реализовал бросок на лидерство в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился победой «Денвера» со счётом 122:120. Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 43 очка, сделав пять подборов и пять передач. Лидер клуба из Колорадо Никола Йокич записал на свой счёт 37 очков, 18 подборов и 15 передач. Ни один баскетболист в истории НБА ранее не набирал подобных цифр, сербский центровой стал автором уникального достижения.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 18, Портер - 17, Уотсон - 16, Браун - 14, Строутер - 12, Уэстбрук - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Александер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 43, Дончич - 24, Гэффорд - 16, Маршалл - 11, Томпсон - 10, Пауэлл - 7, Динвидди - 5, Харди - 2, Проспер - 2, Гримс, Уильямс, Эдвардс, Клебер , Моррис
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