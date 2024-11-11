Кайри Ирвинг смазал обидный бросок на лидерство в концовке

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг не реализовал бросок на лидерство в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился победой «Денвера» со счётом 122:120. Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 43 очка, сделав пять подборов и пять передач. Лидер клуба из Колорадо Никола Йокич записал на свой счёт 37 очков, 18 подборов и 15 передач. Ни один баскетболист в истории НБА ранее не набирал подобных цифр, сербский центровой стал автором уникального достижения.