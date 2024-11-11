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Владимир Гомельский ответил, можно ли уже поздравить ЦСКА с чемпионством в ЕЛ

Владимир Гомельский ответил, можно ли уже поздравить ЦСКА с чемпионством в ЕЛ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу выступления ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. У Гомельского поинтересовались, можно ли уже поздравлять московский клуб с чемпионством.

«Сыграно 25 % игр чемпионата ЕЛ ВТБ. Всё самое главное и интересное впереди. Четыре клуба — ЦСКА, «Зенит», «Локо» и УНИКС — даже не достигли лучшей формы. Будет интересный, зрелищный и острый сезон. Как болельщик ЦСКА я был бы рад с вами согласиться. Но в действительности борьба только начинается», — написал Гомельский.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету красно-синих 11 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает петербургский «Зенит», в активе которого 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед – три поражения).

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