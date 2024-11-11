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Молодой игрок «Хьюстона» исполнил невероятный постер-данк в матче с «Детройтом»

Молодой игрок «Хьюстона» исполнил невероятный постер-данк в матче с «Детройтом»
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Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин реализовал шикарный по красоте постер-данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Хьюстон» на выезде одержал победу над «Детройтом» со счётом 101:99. 22-летний Грин провёл на паркете 34 минуты, набрал 15 очков, сделал пять подборов и три передачи. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн – 27 очков, 10 подборов и две передачи.

На данный момент «Хьюстон» занимает девятое место в Западной конференции, а «Детройт» – 10-е на Востоке.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
99 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Стюарт - 16, Бисли - 15, Хардуэй-младший - 10, Харрис - 9, Айви - 8, Рид - 6, Фонтеккио - 5, Холланд - 4, Суидер, Мур, Сассер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Исон - 18, Грин - 15, Брукс - 14, Томпсон - 8, Ванвлит - 7, Смит II - 6, Ландейл - 3, Шеппард - 3, Холидей, Тэйт, Грин, Маквей
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