Молодой игрок «Хьюстона» исполнил невероятный постер-данк в матче с «Детройтом»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин реализовал шикарный по красоте постер-данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Хьюстон» на выезде одержал победу над «Детройтом» со счётом 101:99. 22-летний Грин провёл на паркете 34 минуты, набрал 15 очков, сделал пять подборов и три передачи. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн – 27 очков, 10 подборов и две передачи.

На данный момент «Хьюстон» занимает девятое место в Западной конференции, а «Детройт» – 10-е на Востоке.