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Сербский баскетболист Йович принёс победу «Майами» благодаря точному попаданию

Сербский баскетболист Йович принёс победу «Майами» благодаря точному попаданию
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Форвард «Майами Хит» Никола Йович на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» реализовал победный бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами» на выезде обыграл «Миннесоту» со счётом 95:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Тайлер Хирроу, который набрал 26 очков, сделал шесть подборов и три передачи. 21-летний сербский баскетболист Йович провёл на паркете 23 минуты, записав на свой счёт 15 очков, семь подборов и одну передачу.

Напомним, «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Миннесота» – восьмое на Западе.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
94 : 95
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Рэндл - 17, Рид - 15, Александер-Уолкер - 12, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 7, Конли - 4, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Майами Хит: Хироу - 26, Йович - 15, Розир - 11, Адебайо - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Хайсмит - 7, Лав - 6, Уэр - 4, Ричардсон - 2, Ларссон, Смит, Бёркс, Батлер, Брайант
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