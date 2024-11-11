Сербский баскетболист Йович принёс победу «Майами» благодаря точному попаданию

Форвард «Майами Хит» Никола Йович на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» реализовал победный бросок.

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«Майами» на выезде обыграл «Миннесоту» со счётом 95:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Тайлер Хирроу, который набрал 26 очков, сделал шесть подборов и три передачи. 21-летний сербский баскетболист Йович провёл на паркете 23 минуты, записав на свой счёт 15 очков, семь подборов и одну передачу.

Напомним, «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Миннесота» – восьмое на Западе.