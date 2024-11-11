Никола Йокич стал автором двух исторических достижений в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому в одном матче удалось набрать 37 очков, сделать 18 подборов и отдать 15 результативных передач. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Этот рекорд серб установил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Даллас Маверикс» (122:120). В общей сложности к настоящему моменту Никола принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 13,7 подбора и отдавал 11,7 передачи.

Кроме того, пресс-служба НБА отметила, что в продолжающейся четырёхматчевой серии трипл-даблов Йокич суммарно набрал 118 очков, сделал 63 подбора и отдал 58 результативных передач. Он является первым игроком в истории лиги, набравшим такие показатели в четырёх играх.

Ранее сообщалось, что Йокич возглавляет список лидеров по трипл-даблам в сезоне-2024/2025 НБА.

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