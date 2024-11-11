Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис ударил Брауна локтем, а потом предложил фальшивое рукопожатие. Джейлен отреагировал

Яннис ударил Брауна локтем, а потом предложил фальшивое рукопожатие. Джейлен отреагировал
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ударил локтем в голову лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна во время матча регулярного чемпионата между их командами.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 15, Лиллард - 14, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 7, Лопес - 6, Джексон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Притчард - 18, Холидэй - 15, Уайт - 15, Браун - 14, Хорфорд - 9, Кета - 8, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет

Инцидент случился в начале второй четверти. После этого Яннис сделал вид, что хочет извиниться перед Джейленом, протянув ему руку, а когда тот протянул руку в ответ, резко убрал её.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Яннис всё ещё ребёнок. Я просто сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде одержать победу. Именно это мы и сделали сегодня», — сказал Браун после матча. Напомним, «Бостон» победил со счётом 113:107.

Сейчас читают:
«Яннис — ребёнок». MVP финала НБА ставит диагноз, а «Милуоки» продолжает деградировать
«Яннис — ребёнок». MVP финала НБА ставит диагноз, а «Милуоки» продолжает деградировать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android