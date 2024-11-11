Яннис ударил Брауна локтем, а потом предложил фальшивое рукопожатие. Джейлен отреагировал

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ударил локтем в голову лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна во время матча регулярного чемпионата между их командами.

Инцидент случился в начале второй четверти. После этого Яннис сделал вид, что хочет извиниться перед Джейленом, протянув ему руку, а когда тот протянул руку в ответ, резко убрал её.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Яннис всё ещё ребёнок. Я просто сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде одержать победу. Именно это мы и сделали сегодня», — сказал Браун после матча. Напомним, «Бостон» победил со счётом 113:107.