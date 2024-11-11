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«Не делай этого со мной». Карри — о предстоящем матче с «Далласом», куда перешёл Томпсон

«Не делай этого со мной». Карри — о предстоящем матче с «Далласом», куда перешёл Томпсон
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу предстоящего матча с «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА, за который играет Клэй Томпсон.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Топмпон перешёл в «Даллас» перед этим сезоном, а до этого всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». Вместе с Карри они становились четырёхкратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не делай этого со мной. Не делай этого со мной. Я не готов к такому. Этот матч будет многое значить для меня. С нетерпением жду, когда увижусь с ним, очевидно как с другом», — сказал Карри в эфире NBCS.

Матч между «Уорриорз» и «Маверикс» состоится 13 ноября и начнётся в 6:00 мск.

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