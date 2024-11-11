«Не делай этого со мной». Карри — о предстоящем матче с «Далласом», куда перешёл Томпсон

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу предстоящего матча с «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА, за который играет Клэй Томпсон.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Топмпон перешёл в «Даллас» перед этим сезоном, а до этого всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». Вместе с Карри они становились четырёхкратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не делай этого со мной. Не делай этого со мной. Я не готов к такому. Этот матч будет многое значить для меня. С нетерпением жду, когда увижусь с ним, очевидно как с другом», — сказал Карри в эфире NBCS.

Матч между «Уорриорз» и «Маверикс» состоится 13 ноября и начнётся в 6:00 мск.

Бадди Хилд и Стефен Карри устроили трёхочковую перестрелку: