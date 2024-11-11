Стефен Карри высказал своё отношение к возвращению Томпсона в качестве игрока «Далласа»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал возвращение атакующего защитника Клэя Томпсона в Сан-Франциско в качестве игрока «Даллас Маверикс».

«У нас уже были возвращения домой, но ничего подобного с таким уровнем воздействия и влиянием Клэя в районе залива не случалось.

Я не уверен, что смогу объяснить это так, чтобы передать всю значимость [этого события]. Он действительно заслуживает того торжества и тёплого приёма, которые его ожидают», — приводит слова Карри Sports Illustrated.

Отметим, что матч между «Голден Стэйт» и «Далласом» состоится в ночь на 13 ноября. Начало встречи — 6:00 мск. На данный момент «Уорриорз» занимают третье место в Западной конференции, а «Маверикс» — 11-е.

Томпсон выступал за «воинов» на протяжении 11 сезонов, набирая в среднем 19,6 очка, делая 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. Клэй в составе калифорнийской команды стал четырёхкратным чемпионом НБА.