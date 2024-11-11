Ламело Болл опережает Дончича, Эдвардса и Лилларда по матчам с 30+ очками среди защитников

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:107 в овертайме.

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 38 очков (13 из 30 — с игры, где 6 из 18 — трёхочковые), сделав восемь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что Ламело лидирует в текущем сезоне по количеству матчей как минимум с 30 очками среди защитников — 6. Вслед за Боллом идут Дэмьен Лиллард (5), Лука Дончич (4), Энтони Эдвардс (4), Трей Янг (4) и Кэмерон Томас (4).