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Ламело Болл опережает Дончича, Эдвардса и Лилларда по матчам с 30+ очками среди защитников

Ламело Болл опережает Дончича, Эдвардса и Лилларда по матчам с 30+ очками среди защитников
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Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:107 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 105
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 27, Ябуселе - 20, Джордж - 15, Драммонд - 13, Даутин - 11, Лоури - 8, Убре - 8, Мартин - 5, Мартин - 5, Джексон, Каунсил, Эдвардс, Эмбиид, Гордон, Бона
Шарлотт Хорнетс: Болл - 38, Миллер - 22, Уильямс - 17, Мартин - 7, Манн - 5, Карри - 5, Диабате - 4, Гибсон - 3, Грин - 2, Салон - 2, Смит, Мицич, Роден

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 38 очков (13 из 30 — с игры, где 6 из 18 — трёхочковые), сделав восемь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что Ламело лидирует в текущем сезоне по количеству матчей как минимум с 30 очками среди защитников — 6. Вслед за Боллом идут Дэмьен Лиллард (5), Лука Дончич (4), Энтони Эдвардс (4), Трей Янг (4) и Кэмерон Томас (4).

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