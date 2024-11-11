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Эргин Атаман сделал заявление после госпитализации

Эргин Атаман сделал заявление после госпитализации
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Главный тренер «Панатинаикоса» турок Эргин Атаман дал комментарий о своём самочувствии. Недавно прославленный специалист был госпитализирован. Это случилось после матча с клубом «Перистери» (104:68) в рамках чемпионата Греции. Атаман тогда почувствовал себя плохо.

«Со мной всё в порядке, хотя и были некоторые опасения из-за сообщений в прессе. Спасибо за ваши добрые пожелания», — приводит слова Атамана Basket News.

В настоящий момент «Панатинаикос» занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. В восьми матчах регулярного чемпионата греческий клуб одержал пять побед и потерпел три поражения.

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