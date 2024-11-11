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Ламело Болл реализовал невероятный трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча

Ламело Болл реализовал невероятный трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл реализовал невероятный трёхочковый бросок из-за дуги, который сравнял счёт в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Шарлотт» со счётом 107:105 ОТ. Лидер «шершней» Болл стал самым результативным игроком матча. 23-летний американец набрал 38 очков, сделал четыре подбора и восемь передач.

На данный момент клуб из Северной Каролины занимает восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» же расположилась на 13-й строчке.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 105
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 27, Ябуселе - 20, Джордж - 15, Драммонд - 13, Даутин - 11, Лоури - 8, Убре - 8, Мартин - 5, Мартин - 5, Джексон, Каунсил, Эдвардс, Эмбиид, Гордон, Бона
Шарлотт Хорнетс: Болл - 38, Миллер - 22, Уильямс - 17, Мартин - 7, Манн - 5, Карри - 5, Диабате - 4, Гибсон - 3, Грин - 2, Салон - 2, Смит, Мицич, Роден
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