Ламело Болл реализовал невероятный трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл реализовал невероятный трёхочковый бросок из-за дуги, который сравнял счёт в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Шарлотт» со счётом 107:105 ОТ. Лидер «шершней» Болл стал самым результативным игроком матча. 23-летний американец набрал 38 очков, сделал четыре подбора и восемь передач.

На данный момент клуб из Северной Каролины занимает восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» же расположилась на 13-й строчке.