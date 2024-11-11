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Видео: падение Чета Холмгрена, по итогам которого центровой получил перелом кости бедра

В первой четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз» центровой Чет Холмгрен получил травму — перелом кости бедра.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В сезоне-2024/2025 Холмгрен в среднем за игру набирал 18,2 очка, делал 9,2 подбора, 2,2 передачи и 2,9 блок-шота. «Оклахома» на домашнем паркете уступила «Голден Стэйт» со счётом 116:127. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, набравший 36 очков, сделавший пять подборов и семь передач.

На данный момент «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Оклахома» расположилась прямо позади — на второй строчке.