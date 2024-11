«Услышал этот звук». Игуодала вспомнил легендарный блок-шот Леброна в финале НБА — 2016

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала вспомнил проигранную финальную серию 2016 года «Кливленд Кавальерс» (3-4).

В частности, Игуодала рассказал о легендарном моменте, когда Леброн Джеймс заблокировал его попытку в быстром отрыве в концовке седьмого матча серии.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Когда я подошёл [ближе к кольцу], чтобы забросить мяч, это действительно звучало как M80. Как фейерверк. Это было что-то вроде: «Бум!» Я почувствовал вибрацию на щите от того, как он заблокировал [меня].

Бум! Я подумал: «О, чёрт, что это было?» Я даже не увидел, как он это сделал, только услышал этот звук», — сказал Игуодала во время подкаста Come And Talk 2 Me.