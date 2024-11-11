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Леброн с целью сохранить владение бросил мяч в соперника, попав ему в голову

Леброн с целью сохранить владение бросил мяч в соперника, попав ему в голову
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в попытке сохранить владение бросил мяч в атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Очаи Агбаджи. Мяч попал в голову Агбаджи, а затем ушёл в аут, что позволило Леброну добиться своей цели.

Леброн с целью сохранить владение бросил мяч в соперника, попав ему в голову:

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Лос-Анджелес» и «Торонто» встречались в рамках регулярного чемпионата НБА. Калифорнийская команда победила со счётом 123:103. Джеймс в этой встрече набрал 19 очков, совершил 10 подборов и отдал 16 результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл
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