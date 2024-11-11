Леброн с целью сохранить владение бросил мяч в соперника, попав ему в голову

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в попытке сохранить владение бросил мяч в атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Очаи Агбаджи. Мяч попал в голову Агбаджи, а затем ушёл в аут, что позволило Леброну добиться своей цели.

Леброн с целью сохранить владение бросил мяч в соперника, попав ему в голову:

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Напомним, «Лос-Анджелес» и «Торонто» встречались в рамках регулярного чемпионата НБА. Калифорнийская команда победила со счётом 123:103. Джеймс в этой встрече набрал 19 очков, совершил 10 подборов и отдал 16 результативных передач.