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Инсайдер предположил, какой клуб НБА может скоро совершить обмен

Инсайдер предположил, какой клуб НБА может скоро совершить обмен
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Североамериканский журналист и независимый инсайдер Марк Стайн предположил, что «Бруклин Нетс» совершит обмен до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который назначен на февраль 2025 года.

Бруклин Нетс Подробнее

«Это почти произошло в субботу вечером и вновь — не в первый раз в этом сезоне — дало понять, что «Нетс» могут быть более компетентными на площадке, чем этого хочет руководство, следя за тем, как они вновь получили полный контроль над драфт-пиками 2025 и 2026 годов от «Хьюстона».

Деннис Шрёдер, Дориан Финни-Смит и Боян Богданович — качественные ветераны с зарплатами ниже $ 20 млн, и соперничающие команды часто называют их игроками, которых они ожидают обменять до дедлайна 6 февраля.

Учитывая, что новый тренер Жорди Фернандес явно стремится к победе, «Бруклин» может задуматься о необходимости разборки состава даже раньше, чем планировалось», — написал Стайн в своём блоге на платформе Substack.

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